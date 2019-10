Carte Blanche:Dour 2019//2019.09.14

Le festival de DOUR 2019 était comme d’habitude : stupéfiant, alternatif et épuisant.

Après 30 ans d’existence les festival de musique de DOUR demeure une institution, le plus grand rassemblement musical de Wallonie, un des plus grands festivals de musique alternative d’Europe. Avec YoudyB, Mateke et Valentin nous sommes partis explorer cette édition, tant au niveau de la programmation que des bénévoles et salariés. Comment font l’organisation et les programmateurs-trices, quels compromis, quels mécontentements, quels évolutions rencontrent-ils-elles? Le site du festival a déménagé l’an dernier, les festivalier-ières s’acclimattent.

La première partie de l’émission vous expose notre expérience de festivaliers et nos coups de coeur avec KIDDY SMILE, OZFERTI, DJ MARCELLE, BATTLES, VOYOU, YAEJI, DADDY COOKIZ, DVTCHNORRIS, DVCKWRTH, LE 77, DOPESTJUDE, Mateke et moi-même nous racontons notre expérience de festivalier-ières en vous parlant de musique.

Ensuite, grace à FiftyFifty et une équipe presse au taquet nous avons pu interviewer, LE 77, C4dill4c, CLAIRE LAFFUT, ANA DIAZ, CLOZEE, RARE AKUMA, DVTCHNORRIS, JUICY, SAUDADE, GLAUQUE, DADDYCOOKIZ, VOYOU, NAMDOSE, BLACKMIRRORS, LORD ESPERANZA, OZFERTI. Le format de deux heures ne nous permettait pas de tout insérer, si cela vous intéresse vous trouverez ci dessous le lien vers la playlist avec toutes les interviews montées.

Checkez ces artistes, allez les voir dès que vous pouvez, on les aime.

Un grand merci à toute l’équipe du Dour festival sur cette édition 2019, a YoudyB, Valentin, Mateke, et toute l’équipe de RCP de nous avoir permi de faire ce reportage.

ITWS : LE 77 1’03 »00, Juicy 1’09 »00, Daddy Cookiz 1’16 »00, DVTCHNORRIS 1’27 »00′, DopeStJude 1’35’00, OZFERTI 1’42’00, SebastienFifty 1’47’00,

Réalisation : Steph,

Au Micro : Matty, Steph, Valentin, Youdy.

Music d’habillage : Aphex Twin – Rhubarb

NB : un décalage de phase dans la stéréo perturbera votre écoute de 11 à 14 minutes sur le track de DVTCHNORRIS, nous travaillons sur les difficultés techniques.