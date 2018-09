Carte Blanche – TriFaZé

Nous sommes l’Association All By Myself et nous organisons des évènements musicaux à Paris ou en Ile de France.

Une à deux fois par an, les Soirées TriFaZé permettent la rencontre entre des publics et des artistes de la scène chanson francophone émergente.

Au terme de 7 chouettes soirées, qui nous ont amené à investir Le Forum Léo Ferré, Le Magique, La Menuiserie ou encore La Scène du Canal, nous avons choisi la mythique salle de concert parisienne « Le Réservoir » pour organiser notre 8ème plateau ! Fort de ces expériences et de notre connaissance du secteur chanson française, nous nous sommes lancés l’année dernière dans la conception d’une émission radiophonique du même nom « TriFaZé », en diffusion un vendredi par mois sur l’antenne de Radio Campus Paris.

Le concert en trois parties que nous vous proposons, avec les artistes ZOE SIMPSON, ARNOLD et CYRIL ADDA, a donc été enregistré le 5 septembre 2018 au Réservoir à Paris.

Avec (par ordre de passage)

CYRIL ADDA (All By Myself)

Depuis 2011, Cyril Adda multiplie les concerts, partage les scènes et les expériences. En solo ou en trio, soutenu par une section rythmique influente, le jazz accompagne l’écriture de ses chansons jusqu’à la sortie de son premier EP » A l’étroit » paru en 2015. Puis, un virage s’opère : l’acoustique laisse peu à peu place à l’amplifié, l’humour s’efface au profit d’une chanson plus revendicative et plus sensible. Cyril Adda met en scène des personnages, raconte des histoires, des bouts de chemin de vie dont les protagonistes, témoins de notre époque, vivent et nous livrent une certaine réalité sociale. Son deuxième EP « Epreuves » paru l’année dernière, préfigure la sortie d’un premier album à paraître en 2019.

ZOÉ SIMPSON (en accord avec Backstage Production)

Après avoir ri et chanté avec son trio décalé Les Valseuses, Zoé Simpson affronte en solo ses rêves. Cette auteure, co-compositrice, interprète, remarquée aux Rencontres d’Astaffort, nous présente son histoire, sa passion des mots et ses obsessions. Zoé Simpson écrit les femmes. Elle incarne celles qui donnent la vie, celles qui crient la liberté, celles qui aiment et qui pardonnent, mais aussi celles qui souffrent et qui se trompent…

ARNOLD (en accord avec Kalima Production)

Il l’a voulue belle, pas revancharde pour un sou, sa nouvelle échappée, son nouvel exil. Il nous quitte, une nouvelle fois pour mieux nous retrouver, nous ramener flâneries ensoleillées, tourneries en réunions baignées de Séga. Sa langue toujours exploratrice, entremetteuse de mots, diablement infidèle, cahotant, chahutant les sens, pour que toujours à la fin on l’aime, pour que toujours à la fin l’on s’aime. Avec ses nouvelles histoires bien paquetées, ARNOLD s’installe comme un chansonnier au long cours et aux poches trouées, réussissant à nous embarquer pour un tour que nous croyons connaître par cœur…

