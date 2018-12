Carte Blanche aux strasbourgeois de Travail Rythmique. Principales missions du collectif : concert, musiques, cassettes, émissions radio, affiches, régie son, passage du balai.

Pour aller plus loin dans les présentation, rendez vous sur le site travailrythmique.eu

À l’écoute, un mix de Dj Frère puis un aperçu des Projets solo et collectifs, principalement basés sur l’improvisation, avec Lowerb, PPaulus, Faubourg International, PPaulus & Frère, Uofte Lirem et Union électrique.