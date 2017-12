Carte Blanche – Transmusicales 2017 // 09.12.17

La Bretagne, ça vous… Trans ! Une nouvelle fois encore, les radios Campus et C-Lab seront en direct pour la 39ème Rencontre des Transmusicales du jeudi 7 au samedi 9 décembre. Dj sets, émissions spéciales, interviews insolites seront réalisés et diffusés en direct sur nos ondes et sur la webradio.

Encore une fois cette année, le programme annoncé des Transmusicales de Rennes ne déçoit pas. Fidèle à leur réputation d’explorateur musicale, son mythique programmateur Jean-Louis Brossard – rencontré lors dernière émission réseau Starting Block – est allé dénicher dans la village monde les nouvelles pépites musicales. Depuis 39 ans, et oui déjà, les Transmusicales réussissent, malgré la froideur hivernale, à réunir les têtes montantes, les passionnés et les professionnels pour trois journées de découvertes musicales.

Révélateur de talents comme Fishback, Benjamin Clementine, Nirvana, Björk, les Transmusicales de cette année nous concoctent un programme hétéroclite. Avec Nakhane, la création Trans 2017, en passant par Gloria, Voyov, les Tank and the Bongas, plusieurs univers musicaux se confronteront.

LE PROGRAMME DU JEUDI 7 AU SAMEDI 9 DECEMBRE :

En direct du festival, une émission spéciale chaque jour en direct à partir de 17h sur les ondes de vos radios Campus préférées et la webradio de notre site. Chroniques, reportages en tout genre, et interviews avec des invités d’exception. Le must ? Des DJ-set en direct de notre plateau transformé en dancefloor en fin d’émission fin. Aux platines: Kiddy Smile, Ylia et Fourmï Rouz