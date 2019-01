Carte Blanche – Tourtoisie Music

Ce samedi, de 22h à Minuit, on cède les manettes au collectif Tourtoisie.

Tourtoisie est à l’origine le projet d’amis musiciens passionnés, fondé il y a maintenant trois ans. L’idée naît d’un lieu-dit précis : la Tourtoisie. Ancien repère de chasse perdu au milieu des bois berrichons, cette bâtisse baigne dans une région où la musique est partout : Printemps de Bourges, Blues en Loire… Lieu de fêtes et de résidences musicales entre amis, le vieux

corps de ferme donnera son nom à tout un projet. Très vite, l’envie leur vient de lancer une association à Paris avec une vision alternative de la musique. L’objectif : repérer, accompagner et mettre en avant les jeunes groupes émergents de la scène parisienne. Les grandes lignes du projet

s’éclaircissent : Hors-Contrôle, premier festival de Tourtoisie Music, a lieu en février 2017 à Mains-d’œuvre, avec des artistes comme Contrefaçon ou Killason. Avec le temps, l’asso s’agrandit et étoffe son projet, avec deux événements phares : les soirées Populous au Hasard Ludique

et les soirées Inseine, en parallèle du développement de leur média.

Ce jeudi soir c’est le retour de la soirée Inseine, qui se déroulera pour l’occasion à l’Alimentation Générale dès 20h, et accueillera Sutus, Illy Baze, le collectif LEF et Timothée Joly.

C’est gratuit, n’hésitez pas à y faire un tour !