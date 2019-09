Ce soir, on laisse les manettes à Tjana Stankovic, chanteuse et violoniste originaire de Serbie. Vous pourrez la découvrir le 27 septembre dans le cadre du Crak Festival. Le Crak Festival c’est quoi ? Le rendez des musiques improvisées, expérimentales et inclassables ! ça commence demain et jusqu’à samedi à l’église de Saint Merry. En attendant de la retrouver sur scène, découvrez le mix de Tjana Stankovic réalisé exclusivement pour Radio Campus Paris