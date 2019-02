Carte Blanche – Subtyl

Dans une période tendu pour la scène nocturne parisienne alternative, le collectif Subtyl est un grand représentant de la culture rave contemporaine. Depuis 2012, le crew nous fait vivre des expériences multi-sensorielles, mêlant musique et arts visuels lors d’événements dans des lieux insolites comme des hangars et des chapiteaux, mais aussi des fiefs de la techno comme le Rex, la Concrète et la Station. Les soirées Subtyl se déroulent avec bienveillance et sans préjugés, où la scène locale est privilégiée et le public le premier acteur.