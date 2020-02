Carte Blanche – Sonic Protest

Musiques libres et pratiques brutes, transe organique et maximalisme schizophrénique, pionniers et nouvelles têtes des musiques électro-acoustiques. Le programme de la 16e édition du festival Sonic Protest est une nouvelle fois plus qu’alléchant. Pas de tête d’affiche, mais une multitude d’artistes des quatre coins du globe qui investiront une dizaine de lieux franciliens. Une cinquantaine de concerts, plus des ateliers, projections et débats entre le 6 et le 22 mars. On vous fait baver là ? Parfait, car ce soir, les programmateurs du festival sont avec moi dans le studio pour nous présenter cette belle brochette de musiques alternatives. »