Carte Blanche Sonic Protest 2022 // 12.03.22

La Carte Blanche est de retour sur le 93.9FM ! Deux heures de divagations musicales, imaginées par le pôle Musique de Radio Campus Paris.

Ce soir, une nouvelle Carte Blanche au festival Sonic Protest qui atteint maturité cette année : cette 18ème édition se vivra sur 3 semaines, soit 15 soirées de concerts dans 14 lieux de la métropole parisienne, 2 jours de rencontres autour des pratiques brutes de la musique, 11 après-midi d’expo d’art sonore et quelques dates en balade dans d’autres belles régions !

La liste des artistes fait baver : le mythique groupe de space rock anglais The Telescopes, l’incontournable duo de l’underground berlinois Hackedepicciotto (= Danielle de Picciotto de Space Cowboys et Alexander Hacke d’Einstürzende Neubauten), la folle collab’ entre le groupe de post-punk Belge Wild Classical Music Ensemble et Lee Ranaldo (de Sonic Youth Of course !), la compositrice allemande (et influence majeure du Krautrock) Limpe Fuchs, l’inclassable pianiste Pascal Comelade (avec le Quartet du Nord), la création « Alphabet » (écriture, performance et musique électronique) de alva noto et Anne-James Chaton, les ritournelles obsédantes et imprévisibles de L’Ocelle Mare, l’hypnotisant « tout feu, tout flamme » Borja Flames, la dark-entêtante de Maria Violenza, les percussions imparables des Américains de Container et beaucoup d’autres (comme Muqata’a, Infecticide, Tanz Mein Herz, Théorème, Bonne Humeur Provisoire, Plein Soleil…) !

