Carte Blanche : SeekSickSound // 31.03.2018

« La musique résonne dans nos collonnes. »

Cette semaine la carte blanche s’est consacrée à SeekSickSound, site spécialisé dans les musiques électroniques depuis 2008. Pointu et éclectique le site est passé d’un ensemble majoritairement techno et assez grand public à une scène plus vaste et plus précise.

Nous avons reçu Aurélien son co-rédacteur en chef et Clément rédacteur, ils nous ont parlé de leur ligne éditoriale, des étiquettes musicales, de l’évolution de leurs tendances, de Footwork mais aussi de leur partie événementielle très proche de la JAVA.