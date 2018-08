Carte Blanche – Rock en Seine 2018

Vendredi 24, Samedi 25 et dimanche 26 août, le Pôle Musique de Radio Campus Paris ramène son studio à Rock en Seine pour trois émissions en public. A l’initiative du RIF, (Confédération des réseaux départementaux de lieux de musiques actuelles / amplifiées en Ile-de-France.) ces émissions auront lieu en présence de professionnels de la musique et des groupes franciliens programmés chaque jour sur la scène Île-de-France, invités à répondre aux questions de la rédaction « musique » de Radio Campus Paris. Les émissions, enregistrées sur place, seront retransmises sur le 93.9 FM le jour même.

➤ Vendredi 24 Août, à 14h45 au Summer Camp et à 19h sur Radio Campus Paris, retrouvez les interviews de :

GOTHKING

Divisant leur vie entre Paris et Londres, les trois Français de Gothking aiment visiblement brouiller les pistes. Ils refusent toute notion de genre musical. Chez eux, hardcore, post-punk et rock cohabitent gaiment. “Nous créons du bruit contemporain”, expliquent-ils sur leur page Facebook en guise de description laconique. Leurs brûlots sont tout aussi lapidaires et libres d’esprit, comme en témoigne leur premier EP, In Goth We Trust, sorti fin octobre. Sur cette poignée de morceaux atomiques, ce trio formé durant l’été 2016 a jeté les premières étincelles très prometteuses d’une carrière qui ne fait que commencer – citons par exemple le tube en puissance JMSFRNCO (comprendre : James Franco), ou encore le ténébreux Womb.

FANG THE GREAT

En attendant son premier album, Youth In Fangtasia, prévu pour cette année, ce jeune Francilien originaire d’Evry se hisse sans problème au niveau de ses héros sur les premiers morceaux qu’il a dévoilés ces derniers temps. Dans des paysages où la nature se vit en mode panoramique, le clip de Galleon propose une belle promenade sur un littoral non identifié et désert. La douceur des images fait écho à la voix veloutée de ce chanteur insaisissable, à l’aise dans des registres aussi variés que le rap, le trip-hop, la soul, le R&B, le jazz… Le royaume de Fangtasia n’a pas fini de révéler tous ses mystères.

DJAM

Jusqu’en 2016, c’est au sein de Djmawi Africa (groupe de musique Gnawa qui a sorti plusieurs albums) que sa voix habitée se fait connaître. Il quitte cette troupe il y a deux ans avec un but bien précis en tête : se consacrer corps et âme à son nouveau projet, cette fois en solitaire. En attendant la sortie du premier album de DJAM, qui ne devrait pas tarder après quelques dernières finitions, c’est en concert qu’on peut découvrir les morceaux entraînants de ce troubadour en dreadlocks – des chansons irriguées d’influences africaines et de reggae authentique, avec un sens du groove et un vrai talent de guitariste. Ne ratez pas les jams de DJAM.

➤ Samedi 25 Août, à 14h30 au Summer Camp, et à 19h sur Radio Campus Paris, retrouvez les interviews de :

MOUSSA

On découvre ici les toutes premières créations d’un passionné de musique qui utilise son art pour rendre hommage aux différents styles qui l’ont fasciné depuis son enfance. Il a commencé par s’intéresser à différents instruments (alto, guitare, piano…), mais tout a réellement basculé quand, à 18 ans, cet autodidacte s’est initié aux joies des logiciels de musique et de la production maison. En décembre dernier, il poste un premier morceau sur YouTube, Cabrioli, qui réconcilie le phrasé à la Gainsbourg et des sons futuristes à la Daft Punk. A suivre de très près.

➤Dimanche 26 Août, à 13h30 au Summer Camp, et à 20h sur Radio Campus Paris, retrouvez les interviews de :

SEIN

Trois ans plus tard, Balthazar et Joseph n’ont pas perdu de temps. Ils ont pris énormément d’assurance sur scène et commencent à se faire une sérieuse réputation pour leurs performances bouillonnantes, où la sueur coule à flots et où le groupe s’éclate autant que son public. En fin d’année dernière, le duo a livré son tout premier EP autoproduit, intitulé Sein la vie. Un simple coup d’œil aux clips de Rouge ou de Villa suffit pour comprendre le potentiel de ces deux amis qui fusionnent rap et electro en toute inconscience, avec une énergie et une liberté folles, pour atteindre le SEIN des Saints. Coup de fouet anti-morosité assuré.

FORM

Effectivement, c’est toute cette élite de la pop cérébrale qui ressurgit chez ce quatuor parisien. Dans un style musical aux frontières mouvantes, ils passent de l’electro à la soul et à la pop, menés par une voix solaire. Leur premier clip officiel, Do It Anyway, n’est sorti qu’en octobre dernier, mais ils font déjà preuve d’une grande maîtrise de leurs intentions. Fin mars, ils ont transformé l’essai avec Underwater, morceau aussi sibyllin qu’impressionnant. On attend avec impatience de voir sur scène ce groupe en FORM olympique.