Carte Blanche – Roche Musique

Bonjour Bonsoir, C’est Youdy B, votre joyeuse luronne, votre diggeuse d’aventure sonores.

On se retrouve aujourd’hui, pour la carte blanche de Radio Campus Paris. Qu’est ce qu’est cette carte blanche? Un créneau en direct de 2h le samedi soir pour tous les passionnés et les membres notoirew du pôle musique comme moi. Aujourd’hui pour cette carte Blanche (2 ème carte blanche de l’année), j’invite une partie de la fine équipe de Roche Musique. En Décembre 2012, les Mayas avaient prévu la fin du monde mais il ne se doutait pas que Cézaire aka Jean Janin avait d’autres projets pour cet année là : c’était la naissance de Roche Musique.

Qu’est ce que Roche Musique? C’est un label originaire de Tours, créé en 2012 et surtout basé à Paris. Party Maker, hard groover, ce label qui grouille de talent qui vous ont séduit ou saura forcément vous séduire. Autant qu’on se le dise, c’est clairement une prise d’otage en détente et surtout en musique. Les découvertes et les coups de coeurs sont proposés par Zimmer, Crayon et Cézaire ce soir.

Pendant 2 heures ensemble, on est là pour découvrir, décrypter et surtout dénicher ce qui n’a jamais été dit ou avoué. Vous découvrirez quand et comment fut leur première rencontre avec la musique, leurs parcours respectifs et surtout on a eu la chance d’avoir des tracks méga, ultra « exclu » pas encore sorties.

PLAYLIST :

Life is better blonde – Strange Organism

Charlotte Adigery – Paténipat

Smino C

Spencer : Want u back C

Dabeul x Jordan lee dont forget it (exclu) C

Extralovable (exclu crayon)

Locket – Crumb crayon

Forgiven – Jamie Woon crayon

Nashua Bonet – Mother Maybe crayon

Paul cherry – Your letter crayon

Rhye – Hymn crayon

Simon Arcan – L’amour Fou

Réalisation : Anna Péan / Montage & Mix : Youdy / Bed Emission : Zimmer (titre exclu)