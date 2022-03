Carte Blanche Radio Tempête // 05.03.22

La Carte Blanche est de retour sur le 93.9FM ! Deux heures de divagations musicales, imaginées par le pôle Musique de Radio Campus Paris.

Ce soir, Carte Blanche à Radio Tempête. Radio Tempête est une webradio 100% femmes, personnes trans et non-binaires. De la musique 24h/24, 7j/7 sur radiotempete.com

Radio Tempête est une webradio française lancée le 18 novembre 2020.

Radio Tempête ne diffuse que des artistes féminines, transgenres et non binaires. Du rock alternatif de Phoebe Bridgers à la variété de Céline Dion en passant par la soul de Nina Simone, Radio Tempête propose une sélection pointue et éclectique, composée de grands noms de la musique comme d’artistes plus émergent·e·s déniché·e·s sur Bandcamp ou auprès de labels indépendants. La médiathèque de Radio Tempête compte 3200 titres par plus de 1000 artistes.

Aux commandes de Radio Tempête, on retrouve un trio de passionnées. Impliquées dans la mise en avant des femmes et des minorités de genre, Emeline et le duo de Mathilde s’affairent sur leur temps libre à la programmation de la radio. Leur spécialité ? Concocter des playlists thématiques telles que « Party Time » pour se mettre en jambe avant le weekend, mais aussi des sélections d’artistes trans et/ou non-binaires, francophones, noir·e·s ou lesbiennes.

En moins d’un an d’existence, Radio Tempête a déjà rassemblé plus de 60 000 auditeurices et compte une communauté de plus de 3000 personnes. 35 artistes et personnalités (November Ultra, Julien Baker, Silly Boy Blue, Jehnny Beth, Lucy Dacus, Mansfield.TYA, Fanny Ruwet et bien d’autres) ont déjà proposé des Cartes Blanches, d’autres artistes sont à venir.

