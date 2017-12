Cette semaine, c’est Carte Blanche à Pschit. Pschit, c’est un jeune collectif qui se donne pour mission de promouvoir la scène alternative. Vous pourrez les retrouver lors d’un événement club à Petit Bain le 13 Janvier 2018 avec Lester, Jardin, Grand 8, Cléry (Vernacular) et Betty. En guise de mise en bouche, ils ont concocté un mix rien que pour les auditeurs de Radio Campus Paris et on s’écoute ça ce samedi de 22h à 00h.