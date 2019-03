Carte Blanche – PINOT UK SHOW

☾ IRM et Des Cendres à la Cave présentent ☽

Le SULFURE FESTIVAL 2019 – du samedi 9 mars au dimanche 31 mars au Vent se Lève, Paris 19.

☀ Préventes : https://fr.ulule.com/sulfure-festival

☀ Presales – english version : https://www.ulule.com/sulfure-festival

Pour sa première édition, le Sulfure Festival reflète déjà l’éclectisme et la passion parfois démesurée qui caractérisent ses organisateurs, les webzines Indie Rock Mag et Des cendres à la cave. La programmation compte ainsi pas moins de 30 artistes originaires d’une dizaine de pays, sur 11 dates réparties entre le 9 et le 31 mars, toutes programmées au Vent Se Lève qui nous fait l’honneur d’accueillir ce projet un peu fou et de s’y associer. Des concerts au tarif unique de 10 euros avec 3 musiciens ou groupes par soirée, pour lesquels nous vous conseillons de réserver vos places via notre campagne de financement participatif sur Ulule qui sert également de prévente, car la jauge de la salle est limitée !

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

◐ La programmation jusqu’ici (on vous réserve encore quelques surprises) :

– samedi 9 mars : soirée Hep – PAULIE JAN + Witnesses Without Hands + Mod303 & The SHADERS + Alexandre Navarro (DJ set)

– mardi 12 mars : tout dépendra de la réussite du crowdfunding !

– mercredi 13 mars : Helluvah + IDK IDA + Cebe Barnes (DJ set)

– samedi 16 mars : soirée Les Charades Électroniques – Christ. + Alexandre Navarro + guest

– dimanche 17 mars : Giulio Aldinucci + Paskine + Waveland

– mardi 19 mars : thisquietarmy + Haxo + ILIAGOROVITZ

– dimanche 24 mars : Chantal Acda + Miles Oliver + Julien Ledru

– mardi 26 mars : Jon Porras de Barn Owl (Thrill Jockey Records) + Mathias Delplanque + guest

– mercredi 27 mars : Strangelove + guest + Background (DJ set)

– samedi 30 mars : Seabuckthorn + Rach Three + CollAGE D

– dimanche 31 mars : Fuji Kureta + Mei + guest

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Musicalement, les curieux de métissages inclassables et aventureux devraient apprécier, qu’ils soient amateurs de drone et d’ambient (thisquietarmy, Jon Porras de Barn Owl, Giulio Aldinucci…), férus d’électronica et d’électro-pop (Christ. – ex Boards of Canada, Fuji Kureta, IDK | IDA…), aficionados d’abstract hip-hop (Strangelove), amoureux de folk plus ou moins mélodique (Chantal Acda, Miles Oliver) ou expérimentale (Seabuckthorn) ou inconditionnels d’indie pop/rock ouverte aux quatre vents (Helluvah). Mais cette salle à taille humaine permettra aussi et surtout des échanges inédits entre le public et les artistes, via des workshops, des showcases sous forme de sessions enregistrées avant les concerts, ou simplement au bar entre deux sets puisqu’au Vent Se Lève, on est un peu comme dans son salon, la qualité sonore en plus : même si vous aviez déjà eu la chance de voir certains de ces artistes sur scène, vous ne les aviez jamais entendus dans de telles conditions.

Le coup d’envoi officieux du Sulfure sera donné un mois plus tôt, le 3 février, avec le concert Aidan Baker + The Eye of Time au Vent Se Lève (Paris) le 3/02/19 qui sera suivi d’une présentation du line-up via une séance d’écoute. Des pass y seront également mis en vente pour les spectateurs présents (5 soirées à partir de 40 euros, l’intégralité des soirées pour 100 euros avec accès VIP et des goodies), sous réserve des disponibilités restantes au terme de la campagne de financement.

Toutefois, pour réaliser ce projet sans restrictions et peut-être ajouter une date le 12 mars voire d’autres en France, nous avons besoin de votre participation. Un premier palier à 4000 euros nous permettra ainsi d’avancer les frais de transport des musiciens et groupes programmés au Sulfure, de prendre en charge l’accommodation et le catering et de réaliser 30 sérigraphies de l’affiche officielle du festival. Mais vous vous en doutez, c’est tout de même très peu pour un projet de cette ampleur, et le festival resterait un risque financier pour l’équipe du Sulfure. Un second palier à 150% soit 6000 euros serait donc nécessaire pour prévoir des cachets minimum pour tous les artistes quel que soit le nombre de tickets vendus, et faire imprimer des posters et flyers en quantité pour promouvoir l’évènement. Enfin, un troisième palier à 200% soit 8000 euros nous donnerait la possibilité de planifier une soirée supplémentaire et d’emmener le festival sur d’autres territoires (Rennes, Amiens ou Lille sont en première ligne).

Pour nous soutenir, en plus de pouvoir réserver votre ticket pour chaque concert accompagné d’une compilation digitale des morceaux du line-up, de nombreuses contreparties sont mises à votre disposition via le crowdfunding, du simple soutien libre au statut de « mécène du festival » avec implication le cas échant dans l’organisation de notre future édition 2020, en passant par les pass pour 5 ou 10 soirées (voire 11, donc), des affiches sérigraphiées, des paniers surprises avec goodies et CDs, des tickets boissons ou encore l’organisation en 2018 d’un concert de votre choix au Vent Se Lève en concertation avec les équipes d’IRM et DCALC.

Mais l’option à ne pas manquer, surtout si vous n’êtes pas sur place, c’est le « livestream » avec à la clé un accès privé à l’intégralité des concerts en direct de chez vous pour n’importe quel don d’un euro ou plus. Le Vent Se Lève possède en effet l’équipement nécessaire pour une retransmission en haute qualité sonore et vidéo.

Merci par avance pour vos contributions, vos partages, ou simplement vos présence si vous décidez de passer nous voir, on prendra un verre au bar en discutant musique et on vous présentera les artistes !

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Partenaires : Les Charades Électroniques, SeekSickSound, Microcultures, New Noise, Atypeek Mag, Radio Campus Paris (93.9FM)