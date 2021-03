Carte Blanche – Pazapas Records // 06.03.2021

La Carte Blanche est de retour sur le 93.9FM ! Deux heures de divagations musicales, imaginées par le pôle Musique de Radio Campus Paris.

Ce soir, nous accueillons le label bordelais Pazapas Records, créé par Blondine Morrison du groupe Sahara. Tirant son nom d’une émission de Blondine sur Radio Campus Bordeaux, Pazapas est aussi multiforme qu’indé : sorties de Sahara, organisation des soirées Tribal Traquenard et plus récemment des ateliers de création en non-mixité choisie Peaches & Witches, investissement du champ radiophonique… Dans cette Carte Blanche, animée par Ludivio et Blondine, on écoute les faces cachées de Sahara, on accueille l’association Loud’Her, on parle de Peaches & Witches et on se détend avec une playlist par Les disques de Pierre.

Les deux premiers triptyques de Sahara sont disponibles sur Bandcamp. Pour toutes les infos, allez sur le site de Pazapas et suivez le label sur Facebook et Instagram. Sahara est sur Facebook et Instagram aussi. Et pour suivre Blondine, c’est par ici.