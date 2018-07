La fin des vacances approche à grand pas, ainsi que la fin de l’été. Heureusement le Paris International Festival of Psychedelic Music est là pour nous offrir quatre jours de musiques, de cinéma et d’arts qui nous aiderons assurément à affronter la rentrée. Michael et Laurie, les organisateurs et programmateurs du festival nous présentent pendant deux heures ce festival qui nous fera voyager dans tous le 18e arrondissement, du 1 au 4 septembre.