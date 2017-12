Carte Blanche – P2Z // 04.11.17

P2z c’est quoi ? C’est un collectif Parisien passionné par la musique et la fête joyeuse et décomplexée, toujours à la recherche de nouveaux lieux pour passer nos disques et inviter dj’s et artistes qu’on aime. P2Z c’est l’ADN de la fête corroboré par des tranches de marrade AOC. C’est un jeté de discotechno qui fait dandiner, lancer des paillettes partout et te faire sentir chez toi comme chez nous. Ils sont zinzins et ils le valent sacrément bien. Radio Campus Paris leur laisse Carte Blanche pour un mix de 2h.