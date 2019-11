Carte Blanche – Mama Festival 2019

Proposer plus de 130 concerts, en trois jours, dans 10 lieux différents des quartiers de Montmartre et Pigalle (La Cigale, la Boule Noire, La Machine du Moulin Rouge, les Trois Baudets, le Bus Palladium, le Carmen, le Backstage By The Mill, le PhonoMuseum et nouveauté cette année, le Cuba Café et le Magnum Club), voilà la promesse de cette 19ème édition du MaMA Festival.

Le MaMA Festival c’est avant-tout un festival dédié aux professionnels de la musique (notons que l’acronyme MaMA signifie Marché des Musiques Actuelles) et qui s’est imposé comme un rendez-vous incontournable de toute la filière, de la musique enregistrée et du spectacle vivant. La particularité de ce festival c’est qu’en plus de proposer des concerts ouverts au public, il propose pour les professionnels des conférences, des ateliers et des rencontres, durant lesquels on échange sur l’évolution des métiers de la musique et de leurs enjeux. Du côté des concerts, les professionnels viennent pour voir les newcomers, ces artistes dont on va parler dans les prochains mois et qui incarnent la nouvelle scène, mais aussi les artistes déjà implantés dans le paysage musical français, qui viennent présenter leurs nouveaux shows.

Parmi les 130 il nous a fallu évidemment faire une sélection et nous avons fait le choix d'une programmation éclectique à l'image du marché actuel et regroupant à la fois ces artistes émergents en voix de professionnalisation, ainsi que les artistes déjà plus identifiés auprès du public.

Dans un souci pratique toutes les interviews que vous allez écouter ce soir ont été effectués pendant le festival. Nous avons eu le plaisir de recevoir :

Nous avons également pu nous entretenir avec Ségolène Favre, programmatrice du festival, que nous avons rencontré au matin de la troisième et dernière journée. https://www.radiocampusparis.org/podcasts/carteblanche/MAMA-Segolene.mp3

Interviews, Animation, Montage: Simon Huver

Réalisation: Mickaël Bernard