Carte Blanche – Les Sonifères // 09.02.19

Le 2 et 3 février, le Doc!, espace pluridisciplinaire dans le XIX e arrondissement de Paris, accueillait le festival Les Sonifères. Pendant deux après-midis, une vingtaine de musiciens et compositeurs de musique concrète et expérimentale invitait le public à s’immerger dans le son spatialisé et à se laisser emporter par les drones et nappes sonores. Organisé par Sport National, le festival met à l’honneur les rencontres inédites et projets audio-visuels. Arnaud Guerry, membre fondateur du collectif avec Manon Welfringer et Armand Lesecq, nous guide à travers la compilation de captations sonores du festival qui constitue cette Carte Blanche.

