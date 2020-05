Carte Blanche – Les Frères Smith // 16.05.20

Après deux albums « Free To Go » et « Contreband Mentality », le band parisien sort ce 22 mai « Mutation » (en digital) un album estampillé « afrikanbeats ».Si « Mutation » annonce un léger changement dans les sonorités de la famille Smith, l’essence afrobeat-afrofunk-ethiojazz reste présente. Pour cette Carte Blanche, on sera donc en conversation avec deux membres : Prosper Smith (l’une des deux voix du groupe avec Swala Emati Smith) et Fab Smith, saxophoniste. En deuxième partie de cette Carte Blanche, Les Frères Smith nous partageront leur playlist avec un hommage à Manu Dibango et Tony Allen.

Une émission proposée par Mylène Mauricrace.