Carte Blanche – La Fraîche Liste

La Fraîche Liste, c’est la sélection musicale de Radio Campus Paris. Chaque mois, quatre programmateurs se réunissent dans un studio sombre pour choisir 30 titres, entre artistes émergents et artistes reconnus, afin de proposer des plages musicales qui sauront ravir les oreilles des auditeurs du 93.9 chaque jour. Pour la première fois, les programmateurs sortent de leur caverne et s’exposent à la lumière du jour pour aller à la rencontre des auditeurs et leur proposer des showcases de leurs derniers coups de cœur. Enregistrée en public, cette « carte blanche » aux programmateurs de la Fraîche Liste proposera pendant 2h interview et live afin d’en savoir plus sur trois artistes sélectionnés. Pour ce moment spécial, Radio Campus Paris (93.9FM) s’associe au disquaire Walrus pour vous accueillir dans un environnement on ne peut plus propice à l’écoute et à l’amour de la musique.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰LIVE 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Mathieu Saikaly 〰 Enchantée Julia 〰 Cheap Teen