Carte Blanche – La Fraîche Liste #2

La Fraîche Liste, c’est la sélection musicale de Radio Campus Paris (93.9FM). Chaque mois, quatre programmateurs se réunissent dans un studio sombre pour choisir 30 titres, entre artistes émergents et artistes reconnus, afin de proposer des plages musicales qui sauront ravir les oreilles des auditeurs du 93.9 chaque jour.

Le jeudi 23 mai prochain, Radio Campus Paris (93.9FM) s’associe au disquaire Walrus pour vous accueillir dans un environnement on ne peut plus propice à l’écoute et à l’amour de la musique avec au programme, lives et interviews de 18h30 à 20h45 !

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰LIVE 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Émission : 18h45-20h45

7 Jaws

À travers le rap, 7 Jaws a su mettre des mots sur ses maux, qu’il extériorise par à-coups, avec toujours plus de vigueur et d’aisance.

SÔNGE

Ses musiques mêlent le r’n’b et des sonorités électriques. Épaulée par le producteur Sayem, la jeune Quimpéroise, dont le chant se pare parfois de subtiles touches d’Auto-Tune, mêle nappes synthétiques planantes, profondes basses et chœurs découpés.

La Bretonne furète du côté de constructions dancehall, glisse quelques bidouillages façon PC Music et présente avant tout un travail d’architecte sonore qui jamais ne prend le pas sur l’émotion ou les mélodies, mais les sublime, tout simplement.

Dame Civile

Pop et rap. Rap et pop. L’alpha et l’oméga à la recherche d‘un nouveau son chanté en français qui drive la quête de Dame Civile. Une quête sophistiquée marquée par une écriture mise à nu, une simplicité brute qui invite à l’introspection, portée par une production résolument moderne, entre beats synthétiques et harmonies mineures.