Carte Blanche : Kidnapping // 28.04.18

Comme chaque samedi, de 22h à Minuit, Carte Blanche donne la parole à un label, un collectif ou un artiste. Cette semaine, on reçoit Sophie Morello, la programmatrice et dj des soirées Queer La kidnapping. Une programmation pointue dans une ambiance de grand bordel. A son actif, Chloé, Koudlam, Bachar Mar Khalifé, Juliette Armanet, Scratch Massive (et j’en passe) ont déjà été kidnappés.

Son prochain grand projet, c’est de réaliser le premier char Trans/Gouines de la Gay Pride ainsi qu’un documentaire qui va avec.

La prochaine soirée de soutien au Char/documentaire c’est le 4 mai à La Java.

6 collectifs se réunissent pour l’occasion :

– Shemable Trouble

– Queer Week

– Barbi(e)turix

– Polychrome

– House of Moda

– La Kidnapping

https://www.evensi.fr/6-collectifs-unissent-pr-1er-char-gouine-trans-java/255233511

Playlist :

Red Axes – Nyx Tape

Deep Purple – Child in time

Donnie & Joe Emerson – Dreamin’ Wild

Oppose – Isabelle

Pelada – No Hay

Jane Birkin – Quoi

John Mause – Street Light

Lea Porcelain – Warsaw Street

LL Cool J – All word

Chromatics – Lady

Guillaume Teyssier – Mystic River

Perfume Genius – Choir

The Human League – Second

Guillaume Teyssier – Vortex Disco

New Build – Pour it On

Fiodor Dream Dog – Ben

Production & réalisation : Tessa Robinson