Carte Blanche – Hydropathes Records

Branche label du collectif artistique et festif Les Hydropathes, l’équipe autour d’Hadrien Tissier organise des soirées dans des lieux comme la Station et s’occupe des sorties d’une poignée d’artistes, dont Meuns et sa tech house, le groupe psyché Moonsters ou encore le duo Ovhal 44. Ce dernier remplit la deuxième heure de cette émission avec un live en direct de l’espace, un rapport de leur voyage de retour d’un match intergalactique de bowling en apesanteur. Restez accrochés à vos sièges… de fusée.

Allez suivre le label sur les réseaux sociaux et faites un tour sur leur site, hydropathesrecords.com.