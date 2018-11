En ce samedi 17 novembre, RCP donne carte blanche à Howlin Banana Records accompagné des joyeux lurons de Bootchy Temple qui viennent de sortir leur dernier album Glimpses sur le label en question. Pendant deux heures, on s’installe avec eux dans une ambiance canapé, on écoute de la musique, on discute musique, on découvre ce qui fait l’ADN de l’incontournable label à la banane et de pourquoi Bootchy Temple est une des meilleurs groupes actuel de la scène indépendante.