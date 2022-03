Carte Blanche Heavenly Sweetness // 26.03.22

La Carte Blanche est de retour sur le 93.9FM ! Deux heures de divagations musicales, imaginées par le pôle Musique de Radio Campus Paris.

Pour cette nouvelle Carte Blanche, place au label Heavenly Sweetness : label indépendant et pointu faisant à la fois le bonheur des curieux.se et des diggers dont les 15 ans pointent le bout de leur nez ! Sur ces deux heures, Mylène (aussi animatrice de Musiques Hybrides) est avec Franck Descollonges et Hugo Guessaïmi, les deux membres du label. On parle rétrospective et valeurs du label en présence des artistes Celia Wa, David Walters, K.O.G, Laurent Bardainne, Bonbon Vaudou.

Tracklist :