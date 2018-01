Carte Blanche – Grande Ville Records // 25.11.17

Bienvenue dans Carte Blanche, le road trip musical de Radio Campus Paris. Chaque samedi soir de 22 heures à minuit, les amateurs de musique de la radio dédient deux heures à un label, un collectif, un musicien…

Pour cette édition, nous avons l’honneur de recevoir autour de la chaleureuse table de notre studio, 7 personnalités, 7 talents qui se connaissent depuis plus de 10 ans et qui font partis de ce collectif qu’on ne présente plus : Grande Ville. L’idée ici été de recevoir un collectif indépendant et de savoir comment ils en vivent ? Qu’est-ce Grande Ville ? Dans les grandes lignes c’est un label, un studio, une marque, différents styles et surtout un état d’esprit composé d’artistes aux univers bien distincts mais avec des valeurs communes qui leurs tiennent à cœur. Le 9 décembre 2016 sortait la première compil de ce fort cocktail artistique et musical. Comme le dit Jimmy Whoo présent sur le plateau : « Chez Grande Ville, l’esthétisme ne se pose pas sur le genre musical, il est beaucoup plus profond qu’un genre de musique… C’est beaucoup plus des valeurs d’amitié, d’amour et tout ça va au delà… C’est juste pour délivrer quelque chose… un message…mais surtout de le faire ensemble ».

Pendant ces 2h de direct, ils nous partagent leurs rencontres, leurs démarches, leurs visions et surtout ceux qui les lient : l’Amour de l’Art. Tout cela entrecoupé de morceaux inédits fraîchement offerts par leurs soins pour nourrir vos oreilles averties. Ceux qui aiment appeler « Les archives de leurs vies ».

Lonely band, présent aussi, nous a fait l’honneur d’un moment intimiste et hors du temps en interprétant 2 titres en live guitare-voix, de son dernier album « True Lovers » sortie le 23 novembre 2017 sur BandCamp. Cet album se veut romantique et poétique, il le définit comme « l’idée d’être honnête et sincère dans son amour sous toutes ces formes ».

Vous l’aurez compris, le collectif Grande Ville est loin de répondre au carcan du conformisme qu’on veut se faire de la musique et à beaucoup de choses à offrir… On vous laisse découvrir leurs richesses au grès de ces 2h de direct.

TRACKLIST:

1) Première Pause :

1.Potion / Kezo Ft. Bonnie Banane

2. I want you / Lonely Band

3. Wildcast / Jimmy Whoo

2)Deuxième Pause :

1. Ma boule / Lonely Band

2.Long time no see / Jimmy Whoo Feat. Bonnie Banane, Lonely Band

3. The way you love / Jimmy Whoo Feat. Bonnie Banane

3) Live guitare /voix

1.By the Rivers

2. Blue Suit

4) Troisième Pause :

1.True Lovers /Lonely Band.

2.Dress /Lonely Band

3.Mystery Men /Lonely Band

4.Watch out /Lonely Band

5) Quatrième Pause :

1. Darlin / Lonely Band

2. Nells, by my side

6) Cinquième Pause :

1. Cruisin’ / Jimmy Whoo

2. Nites Eye / Jimmy Whoo

7) Morceau de fin :

1.Back in town / Jimmy Whoo

Les intervenants : Une bonne partie de la famille

Présentation : Youdy B.

Co-interviewer : Anais Richez

Réalisation : PH

Coordination : Le meilleur Christophe

Chansons en Bad : Loubensky intro du projet grande ville record volume 1