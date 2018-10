Carte Blanche – Grande Rousse Disques // 08.12.18

Comme chaque samedi, de 22h à Minuit, Carte Blanche donne la parole à un un label, un collectif ou un festival et cette semaine, on reçoit Grande Rousse Disques , un jeune label qui partage son temps entre Paris et Troyes. Fondé en 2016 sur l’amour du synthé et de la pop DIY avec des garçons fragiles et des apprentis sorcier(e)s. Vous avez peut-être assisté à une de leurs soirées au Supersonic ou au Motel.