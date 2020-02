Carte Blanche – Good Dirty Sound

Au lendemain de leur B.U.L.C – Born Underground Live Curious – à Sierra Neon, Jacques a reçu Harry a.k.a STVPID et Bulletone du collectif G.D.S – Good Dirty Sound. Depuis 8 ans, le collectif fait se rencontrer l’univers de la Rave la plus underground avec celui du Hip Hop le plus Turn Up.

Au programme : une interview qui revient sur la genèse du collectif Good Dirty Sound, la construction de leur identité, les différents concepts qu’ils ont créés – du Good Dirty Show à la B.U.L.C – et leurs différents projets et évolutions pour s’assurer de rester le collectif le plus chaud de l’hexagone.

Mais nos invités nous ont surtout gratifié de 2 mixs intenses à l’image de ce qu’offre Good Dirty Sound.

Vous pouvez retrouver Good Dirty Sound sur Facebook et Instagram, Harry sur Instagram et Bulletone sur Instagram.