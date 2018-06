Carte Blanche – Give Me Five @ Paul Beuscher // 21.07.18

Pour cette émission spéciale enregistrée depuis les magasins Paul Beuscher, Radio Campus Paris donne Carte Blanche à la sélection Give Me Five 2018 !

Le projet GIVE ME FIVE! a été créé en 2013, à l’initiative d’une dizaine d’adhérents du Réseau MAP. Il permet à 5 artistes de bénéficier pendant un an d’un accompagnement sur mesure, d’une mise en avant via les outils de communication et les partenariats du Réseau. Ce projet repose sur la contribution de structures adhérentes du MAP qui ont accepté de mettre à disposition des artistes leurs compétences et expériences du métier afin de les aider dans le développement de leur projet. Cela se traduit entre autre par des heures de répétition en studio, de la programmation, du coaching vocal, du conseil artistique, administratif et sur la stratégie de la communication, etc.

Découvrez les lives d’Emma Beatson, Twirrl et Maur Cyriès. VSSVD sera également présent sur le plateau.

MAUR CYRIES – Lauréat 2018

Art Rock

Présenté par Kalima Productions



S’appuyant sur des percussions primitives d’Asie du Sud Est, il nous concocte un cocktail improbable entre un rock sombre à la Tom Waits et la douceur langoureuse d’Henri Salvador. Ses textes évoquent des histoires vraies de reines de bronze, de horde d’enfants sauvages, de contrebandiers miséreux, de renégats brulant vifs et de truands vivant avec des crocodiles, une bible dans une main et un fusil dans l’autre.

EMMA BEATSON – Lauréate 2018



Electro/Chanson française

Présentée par La Java



Elle crée un univers sonore envoûtant avec James Blake et Tame Impala comme références. De la soul, elle conserve l’âme, du hip hop, elle prend les beats, de la pop elle s’empare des refrains. Sa voix a une nonchalance proche de celle de Lana Del Rey, une sensualité à la Sade et fait groover le français comme Michel Berger. Elle sait implorer les dieux mais aussi susurrer à l’oreille des marins.

TWIRRL – Lauréat 2018

Synth-Rock/Lo-fi

Présentés par Radio Campus Paris



Amoureux des magnétophones à bande, il produit une pop lo fi réinventée il y a peu par les Ariel Pink, Ty Segall, Mac Demarco et confrères. Sur scène, Twirrl défend les couleurs psychédéliques de sa pop en solo accompagné d’un lecteur K7 et de ses synthés programmés. Mais ce n’est pas impossible de le voir entouré d’un vrai backing band. Selon les envies du bonhomme. Twirrl n’est pas la créature volante de la planète Naboo de l’univers Star Wars. Enfin si, mais ces quelques lignes ne lui sont pas consacrées.

Qui a dit que le hip hop devait se cantonner à ses frontières habituelles ? En tous cas, c’est ce que VSSVD n’a pas décidé de faire. Depuis son dernier EP Hypertendresse, aux sonorités acoustiques, parfois rock, parfois jazz, VSSVD a pris une direction plus moderne, sans renier pour autant ses racines. Le groupe suit aujourd’hui les traces d’artistes tels que BadBadNotGood, Tyler the Creator, ou encore Roméo Elvis. Le nouveau set de VSSVD intègre des sons électroniques, du chant, des machines, toujours au service d’un rap en français parfois drôle, souvent émouvant.

Venez assister à l’enregistrement de l’émission le 16 Juillet de 18h à 20h. Entrée libre sur réservation par ici.