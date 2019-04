Carte Blanche – Flagrant Soul // 13.04.19

Webzine pour les passionnés de musique et de basketball, Flagrant Soul (www.flagrantsoul.com) explore l’âme profonde des musiques d’hier et d’aujourd’hui (hip-hop, soul, funk, jazz, blues, musiques tropicales…), et dévoile l’actu et les arcanes de la NBA au fil de posts simples, de rubriques récurrentes, de mixes et playlists thématiques.

Pour cette Carte Blanche, Flagrant Soul revient à ses premières amours en prenant pour thème l’emblématique producteur hip-hop DJ Premier. Brillant architecte du son new-yorkais des années 90, Preemo a puisé dans le jazz, la soul et d’autres sources plus inattendues pour façonner un son brut et urbain dont la finesse des samples n’a d’égale que la sauvagerie des rythmes.

Pour l’occasion, nous avons ressorti nos vieilles galettes pour ce mix de 2 heures mêlant des productions mythiques et d’autres plus obscures de Preemo. Sortez les ghetto blasters, l’ambiance est au boom bap !

