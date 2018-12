On se retrouve aujourd’hui, pour une émission spéciale : La carte Blanche FGO Barbara.

Qu’est ce qu’est cette carte blanche, un créneau en direct de 2h le samedi soir Pour tous les membres notoire du pôle musique comme moi.

Aujourd’hui cette carte Blanche est donnée à Mood Paris, qui invite l’équipe de FGO barbara avec une playlist full 40 ème édition des transmusicales de Rennes et en fin d’émission : un live surprise.

Qu’est ce que FGO Barbara ? C’est un centre d’accompagnement et de création artistiques. Elle défend une culture ouverte à tous et toutes, avec tous et toutes et pour tous et toutes, et est en ce sens, un lieu innovant dédié à la découverte, en synergie avec son territoire. Ils ont pour ambition de créer des rencontres, et de favoriser de nouvelles collaborations. Sur ce principe simple, FGO-Barbara réunit artistes issu.e.s de ses dispositifs d’accompagnement au delà de la musique. Mais pas que… Pendant 2h nous rentrerons dans le détail de tous cela et surtout avec de grands moment de “franche rigolade”. Nous serons accompagnées de Benjamin et Sayem les 2 responsables de l’accompagnement chez FGO Barbara. Julie Bataille en charge des relations avec les médias et la surprise du chef “ Khadyak” : Auteur, Chanteuse, Chorégraphe, Danseuse et Performer. Accompagnée par FGO Barbara et sélectionnée pour une des scènes des Bar en Trans. Je suis sûre que vous vous poser beaucoup de questions, mais ces 2h d’emissions ne vous proposent pas de réponses. Vous êtes prêts à découvrir… Allez c’est parti!

Journaliste: Youdy B.

Réalisation: Philip Fischer