Carte Blanche : Few Tips invite Egregore // 27.11.21

La Carte Blanche est de retour sur le 93.9FM ! Deux heures de divagations musicales, imaginées par le pôle Musique de Radio Campus Paris.

Ce soir, Few Tips invite le collectif toulousain Egregore lors de leur passage à Paris. Agôn, Qant, Victor, Squadra et Stacktrace se sont retrouvés pour parler de « soundsystems », quelques heures avant leur événement regroupant Bass Paradize, Egregore et Few Tips à Nanterre.

Entre l’enregistrement et la diffusion des « dubplates », la tradition jamaïcaine des « soundsystems » déploie une grande variété de métiers, de styles et de compétences qui vont de la conception d’une enceinte aux techniques du studio, de la scène, l’art du MCing, du DJing, et produit des gestes, des savoirs et un large spectre dans lesquels puisent nos pratiques électroniques aujourd’hui encore.

Discussion en première heure autour de l’expérience physique des « soundsystems », éclairée par Victor, constructeur de son « soundsystem » le « Tweak » et gérant de son label Main Courantes. On parle ensuite de la filiation des musiques Dub et Reggae avec la Bass music, l’influence de la Jamaïque sur la culture Hip-Hop ou sur les pratiques du DJing, puis du grand collectif de Toulouse Egregore entre quelques dubplates de Qant, Stacktrace et Skwig.