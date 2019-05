Carte Blanche – Fauchage Collectif // 18.05.19

La carte blanche reçoit ce soir les punks de Fauchage Collectif. Fauchage c’est quelques passionnés qui, depuis 2014, organisent dans Paris et ses alentours des concerts de musique « en marge » de la culture mainstream. Du hip-hop crétin au doom le plus obscur, de la new-wave coloré au punk hardcore, le crew fauché commence à se faire un petit nom dans la scène parisienne. Ils viennent d’ailleurs d’organiser leur deuxième festival qui s’est déroulé le 10 et le 11 mai à l’Espace Albatros à Montreuil.

Fauchage Collectif c’est Princesse Napälm, Angle-mort & Clignotant, Ceylon ou encore Cyclikweetos. Si ces noms ne vous disent rien, branchez-vous vite Samedi soir sur Radio Campus Paris.

Angle-Mort & Clignotant : https://www.youtube.com/watch?v=1KU7DeSDW6Y

Princesse Napalme : https://www.youtube.com/watch?v=6ecoPcskxtc

Cyclikweetos : https://www.youtube.com/watch?v=dbQEdyUIldI