Carte Blanche – Entreprise // 20.01.18

Comme chaque samedi, de 22h à Minuit, Carte Blanche donne la parole à un un label, un collectif ou un festival et cette semaine, on reçoit le label Entreprise, un label indépendant qui défend la musique francophone. Parmi leurs artistes, on compte Grand Blanc, Bagarre, Fishbach… Le label fête ses 5 ans ce mois-ci et on a profité de cette occasion pour parler avec eux de leur histoire mais aussi de la suite. Carte Blanche à Entreprise, c’est parti et c’est jusqu’à minuit.

Sur le plateau, pour nous éclairer sur le label, on reçoit Michel Nassif, cofondateur du label avec Benoît Tregouet. Et Félicie Moreau, chef de projet au sein du label et qui a rejoint l’aventure Entreprise à ses débuts en 2015. Plus tard, la toute dernière signature du label, Voyou nous rejoint sur le plateau pour nous parler de son premier EP à paraître dans 2 semaines.