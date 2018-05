Carte Blanche: DuNose // 26.05.18

Cette semaine, on reçoit Jean-Guillaume Selmer et Noémie Reyero de DuNose Productions, une boîte parisienne spécialisée jazz et musiques du monde. Avec eux, on parle de traditions et du désir primaire de musique et on écoute – bien sûr – les artistes inclassables qui font le catalogue de DuNose.

« Les musiques du monde, c’est des musiques qui ne viennent pas de nulle part. »

Prochain concert : Alsarah & the Nubatones le 8 juin au New Morning.

Production et réalisation : Philipp Fischer

TRACKLIST: