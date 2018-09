Carte Blanche – Dream Nation x Techno Parade

Pour cette carte blanche de septembre, placée sous le signe des musiques électroniques à l’occasion de la 20ème Techno Parade et de la 5ème édition du festival Dream Nation, nous accueillons Tommy Vaudecrane président de Technopol et moitié de Budburnerz, Philippe Sancier aka Sensifeel et Frédéric Garcia aka Niveau Zéro. On décortique la programmation de ce festival éclectique, allant de la trance au hard core en passant par la bass music et la techno, on discute de la scène française de musiques électroniques et on écoute la sélection musicale concoctée par nos invités. Réalisation et technique : Philipp Fischer / Animation : Luc Bydon & Philipp Fischer