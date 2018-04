Carte Blanche : DOUR // 21.04.2018

Cette semaine ce sont les terrils, les frites et les Balzaals qui sont à l’honneur.

Nous recevons Alex et Matthieu, programmateurs de l’éclectique DOUR festival. Chaque année en Juillet plus de 240000 festivaliers se retrouvent sur le site du festival, basé à Dour en Belgique, entre Bruxelles et Valenciennes.

Avec eux nous parlerons de leur line-up, de l’histoire du festival, de Bernard Lavilier à Manu Le Malin en passant par l’origine du DOUUUUUREUH.

Réalisation : Christophe

Présentation : Jacques, Stéphane.