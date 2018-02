Carte Blanche – Collectif Sauce Blanche // 24.02.18

Sauce-Blanche c’est une manière de voir la façon disco-kebab ! Ce collectif composé de trois filles gère la production de soirées inédites pour promouvoir des artistes en développement grâce à des concerts organisés dans des lieux surprenants. Elle préparent d’ailleurs leur prochaine soirée dans un restaurant Kebab « La paix » dans le 11ème à Paris, le 7 mars prochain, save the date ! Le principe est simple : Choisissez votre sauce et laissez vous emporter dans un voyage cosmique à la saveur salade tomate oignons.

A leurs heures perdues elles sont également « djettes », et elles ont concocté un mix exclusif pour les ondes du 93.9 .

Rendez-vous ce samedi de 22h à Minuit et prépare toi à vivre une expérience unique.