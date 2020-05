Carte Blanche – CNTRL On Air Edition // 30.05.20

Le collectif CNTRL prend les manettes de la carte blanche et délocalise sa soirée « Born Into Glitters » sur nos ondes. De 22h à 01h, découvrez de jeunes talents aux platines et dansez sur les sets de Sapphist Eye, Th3mis, Bleu.e Minuit et Rrose Selavy.

Th3mis

Passionné de musique depuis l’enfance, c’est d’abord au clavier et à la voix que Th3mis fait ses gammes avant de s’essayer depuis 2016 aux platines. Si les sonorités de ses sets se situent entre la techno et la trance leur particularité réside dans les influences musicales éclectiques de Th3mis : sans s’imposer Afrobeat et Pop ponctuent les aventures singulières qu’il propose. Membre actif du Collectif Heart Beats, c’est lors de ces soirées qu’il a fait ses premières armes. A bord d’une péniche, pour le warm-up d’un bar queer ou dans les sous-sols des clubs de la capitale, Th3mis fait toujours monter la température avec autant de ferveur.

Sapphist Eye

Sapphist Eye fait partie des recrues du Kidnapp crew de Morello. Dépucelée à la Jeudi Ok du Wanderlust en 2017, elle est passée depuis sur plusieurs soirées queers parisiennes et s’est faite recrutée par le collectif CNTRL comme DJ résidente il y a un peu moins d’un an. Ses dernières pépites Dark Disco et Techno ne vont probablement pas vous laisser indifférent.e!

Bleu.e Minuit

DJ résidente du collectif CNTRL, enfant indigne de Vignerouge, Bleu·e Minuit vous transporte dans des influences techno et électropop. Vous avez pu l’entendre aux M’sieurs Dames, à la Queer Riot, à la Pastorale et aux Pimp my Queer de la Java. L’ambiance de ses sets c’est comme allumer une cigarette au balcon dans la moiteur de l’été, alors que vous prend une furieuse envie de danser…

Rrose Selavy

Rrose Sélavy est une jeune DJ parisienne, férue de disco sautillante, de bangers rebondissants mais aussi de micro et de deep house à ses heures les plus sombres. Ce mélange épicé et surprenant vous attend au tournant. Au pays de Rrose Sélavy, on aime les fous et les loups sans foi ni loi. Rrose Sélavy connaît bien le marchand de sel, et on dit que son crâne est une étoile de nacre qui s’étiole. Au virage de la course, voici le secours de Rrose Sélavy à l’heure de minuit. Et si le silence est d’or, Rrose Sélavy n’abaisse pas ses cils, et sur le dancefloor jamais ne s’endort. Croyez-vous que Rrose Sélavy connaisse ces jeux de fous qui mettent le feu aux joues ? Bien sûr que oui. Car pendant le déconfinement, Rrose Sélavy prépare la fin du monde.