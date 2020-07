Tout l’été, retrouvez la Carte Blanche un mercredi sur deux à 21h. On ne déroge pas à la règle, on laisse les manettes à un collectif, un label ou un festival. Pour inaugurer la saison estivale, c’est CNTRL qui nous propose une sélection de ses baby dj : Cendre, Rrose Selavy, Kiddo et Migraine Farmer.