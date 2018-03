Carte Blanche – Chiptune // 17.03.18

Le saviez vous ? On peut faire de la musique avec des GameBoys. Non pas de la musique qui ressemble à de la musique de GameBoy, ça on sait que c’est faisable, non là on parle de faire de la musique avec une GameBoy comme instrument. D’ailleurs on dit Gameboy, mais il y a aussi des gens qui utilisent des Commodore 64, des Super Nes, des Atari 2600… on appelle ça la Chiptune !

Vous ne nous croyez pas ? Alors on vous conseille d’écouter cette Carte Blanche. Le groupe Pain Perdu vient nous présenter ce que c’est que la Chiptune, son histoire, son évolution, ses incontournables, ses polémiques… pour finir en beauté par un live à deux GameBoys !