Carte Blanche – Chinal Ka

« En explorant l’oeuvre très personnelle de ce chanteur, auteur, compositeur et percussionniste, c’est justement un univers que l’on aborde. L’univers pluriel, diffracté et incroyablement cohérent de créolité. » C’est ainsi que Bertrand Dicale présente Erick Cosaque, artiste guadeloupéen et maître Ka.

En novembre la compilation « Chinal Ka 1973-1995 » est sortie chez Heavenly Sweetness (label à l’origine de la réédition de « Tijan Pou Vélo » d’Edmony Krater & Kepiss et de « Love and Ka Dance » de Kassav’). Un concentré de 16 titres de la carrière d’Erick Cosaque diggés et rassemblés par Fred Martin du blog Les Mains Noires ( http://lesmainsnoires. blogspot.com/ ). C’est avec lui que l’on revient sur la discographie éclectique d’Erick Cosaque, ses inspirations et ses engagements. Exploration modeste et passionnée menée par Mylène (Histoires De) et Sylvain Pinot (Hémisphère Sound). TRACKLIST : Guadeloupe, Ile de mes Amours, Joué Zizipan Heureux Noir A Koz dan Biyé 100 F Embawgo Kominiké Tous les titres sont présents sur la compilation « Chinal Ka 1975 – 1993 » : http://www.heavenly- sweetness.com/compilation- erick-cosaque-chinal-ka-1973- 1995-sortie-15-novembre-4679 Extrait Interview : Sonny Troupé d’ExpéKa Trio, émission @Histoires De du 17.12.2017 TRACKLIST MIX Fred Les Mains Noires : Edmony Krater & Zepiss, Tijan Pou Velo, Chimin Spirit Ayizan, Dilijans, Dilijans Chosen Few, Night and Day, In The Rain Noah Howard feat Kenny Clarke, Red Star, Creole Girl Les Volcans de la Gendarmerie Nationale du Bénin, Bénin Socialiste