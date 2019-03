Loin des débats actuels sur le terme de « Femcee », la Carte Blanche reçoit Medusa Tn (Tunisie) et Audry Funk (Mexique), rappeuses du projet Call Me Femcee ainsi que les rappeuses belges, Kab & Lipass. Dans une première partie d’émission, on parlera de leurs parcours dans le hip-hop et les engagements personnels qui ont influencé leur musique avant de clôturer cette Carte Blanche par une session freestyle.