Carte Blanche – BANDSHE

BANDSHE est une association qui a pour but de soutenir, valoriser et démocratiser la place des femmes dans le milieu professionnel des musiques actuelles live, à travers de la formation, de la sensibilisation, de l’accompagnement et de la recherche.

Svéa et Bastien sont donc venu·e·s nous présenter ce collectif, ses actions, ainsi qu’un état des lieux du monde des musiques live et de la place des femmes aujourd’hui. Iels sont venu·e·s accompagnés de Celine de La Neuvième Muse, qui accompagne les entrepreneurs de la musique à comprendre et gérer les aspects juridiques et administratifs, pour parler de la place des personnes racisées dans les postes décisionnaires de la musique, ainsi que de Mila Necchella pour un DJ set de clôture.

Retrouvez BANDSHE:

bandshe.org/

facebook.com/bandsheofficiel

instagram.com/band.she/

Retrouvez La Neuvième Muse:

www.laneuviememuse.com/

instagram.com/laneuviememuse/

twitter.com/laneuviememuse

Retrouvez Mila Necchela

soundcloud.com

Émission animée par Jacques et Emmanuelle, et réalisée par Joseph.