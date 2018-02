Carte blanche aux compagnies Acte & Fac #2

L’ÂGE DES POSSIBLES

TEMPS FORT AUTOUR DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION

16 JAN > 16 FÉV 2018

Le Nouveau théâtre de Montreuil fait souffler un vent de jeunesse, ouvre grand ses portes et donne la parole aux jeunes tout au long d’un temps fort festif et animé qui renverse nos représentations sur la nouvelle génération !

Objet de grandes déclarations politiques, réceptacle et catalyseur des maux de la société tout entière et symbole d’un futur qui se prépare, « la jeunesse » fascine et alimente discours et formules souvent globalisants. Derrière ces représentations fracassantes et souvent stéréotypées, comment appréhender autrement la jeunesse aujourd’hui ? En parler au singulier a-t-il un sens ? Pourquoi parler plutôt « des » jeunes, comment en parler et comment s’adresser à eux ? Il s’agit de sonder le regard que notre société porte sur son présent et l’avenir auquel elle se destine, tout en interrogeant plus largement la question générationnelle, l’incompréhension des uns vis-à-vis des autres et les dialogues qui opèrent.

GÂCHETTE DU BONHEUR

08 > 16 FÉV 2018

Ils ne sont pas comédiens et ont entre 18 et 23 ans. Ils répondent à des questions sur leurs amours, leurs inquiétudes, leur vision du futur, la famille. Une performance sans fard et sans pincettes.