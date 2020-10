Carte Blanche – Alain Bellaïche

Si le rêve américain a du plomb dans l’aile depuis de nombreuses années, la musique en provenance de ce pays en revanche continue à fasciner et cela dure depuis six décennies.

Dès le début des années 60, nos rockers français prenaient des pseudos américains en espérant que ces patronymes renforceraient la filiation du rock hexagonal.

A partir de la seconde moitié des années 60 la musique américaine va connaître un développement tout à fait fascinant. Hendrix invente le black rock, en Californie les Byrds rapprochent la country et le rock, ouvrant la voie à Poco et d’autres. Les harmonies vocales de Crosby Stills and Nash bientôt rejoints par Neil Young ne cessent d’émerveiller. Le jazz et le rock fusionnent avec Miles Davis Weather Report ou Maha Vishnu orchestra. Il y avait de quoi être irrésistiblement attiré.

Quelques français vont tenter l’aventure, Alain Bellaïche est de ceux-là. Il enregistrera deux disques durant cette période fertile, le second: Sea fluorescent vient d’être réédité. Alain Bellaïche est donc notre invité ce soir dans la carte blanche pour une émission qui aura sans aucun doute des allures de road trip.

En plus de ses enregistrements personnels, il vient nous parler et nous faire écouter quelques uns des titres et groupes qui l’ont influencé.

TRACKLIST:

Alain Bellaïche – foolin myself

Nick Drake – one of those things first

Alain Bellaïche Renaud – The last one

Alice Coltrane – Turiya and Ramakrishna

Alain Bellaïche – Got my place in that country

Curtis Mayfield – pusherman

Alain Bellaïche – California Little Feat Dixie chicken

Alain Bellaïche – Sea Fluorescent

Aani la bavarde (inédit)

Charles Papasoff – la vraie couleur

L’album Sea Fluorescent d’Alain Bellaïche est réédité en lp et cd par Souffle Continu Records.

Production et Animation Olivier Delaporte. Réalisation: Paul Henri Dimitriu