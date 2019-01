Le label Abri a été créé à l’automne 2018 par Thomas ‘DLGHT’ David et Paul ‘Peow Beow’ Balourdet. Abri héberge des projets d’artistes parisiens et montreuillois tels que Dlght, Peow Beow, Julio, Vorace ou Aby Fulani. Autant de nouveautés que de rééditions, le catalogue présente une scène bouillonnante entre hip-hop, jazz et électro.