Carte Blanche – Abbesses Music Publishing // 23.03.18

La Carte Blanche est l’émission hebdomadaire des mélomanes du Pôle Musique de Radio Campus Paris . Ce Samedi on reçoit Abbessess Music Publishing et ses artistes pour une interview et un live inédit.

Abbesses Music Publishing est une société d’édition, de management et de production, qui accompagne des auteurs compositeurs interprètes dans la réalisation de leur projet (Enregistrements, identité visuelle, travail scénique et rayonnement de l’œuvre éditée), présidée par Julien Benoit. Ils s’occupent notamment de Nina Johansson, David Assaraf et Où est Charlène qui nous feront l’honneur d’être là ce soir.

Rendez-vous de 22h à 00h pour les découvrir en paroles et en musiques.

Émission réalisée par Brice Smo et animée par Youdy et son Chroniqueur Mournir.